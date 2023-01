Oostrozebeke organiseert opnieuw Verenigingenkwis

Dentergem 800.000 keer bedankt! Deze Dentergem­se verhalen hebben jullie het meeste geraakt in 2022: van fotogenie­ke tweelingen tot tankinva­sie in Oeselgem

Dat Dentergemnaren willen weten wat er leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Maar liefst 800.000 keer werden onze artikels het voorbije jaar gelezen. Of het nu ging om tientallen tanks die in Oeselgem de revue passeerden tot de brandende vuurkorven in de fruitboomgaard van Wolfcarius.

30 december