Oostrozebeke onderzoekt waar het laadpalen gaat plaatsen

Zet eens een kroket op je arm: als je sollici­teert bij aardappel­ver­wer­ker Agristo, krijg je een ‘patatjes­tat­too’ bovenop je job

In tijden van arbeidskrapte worden bedrijven steeds creatiever in hun zoektocht naar personeel. Bij aardappelverwerker Agristo durven ze al eens origineel uit de hoek komen, en dat is met de jobdagen van volgende week in zicht niet anders. Medewerkers kunnen gratis een frietjes- of aardappelgeïnspireerde tatoeage laten zetten, tijdens de jobdagen komen ook sollicitanten en andere geïnteresseerden aan de beurt.