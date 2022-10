Oostrozebeke dooft ’s nachts de straatverlichting en zet de thermostaat een graadje lager

Oostrozebeke / Wingene Verslagen­heid groot na arbeidson­ge­val waarbij Randy (43) sterft: “Verliezen een enorm goede werkkracht”

De verslagenheid bij familie, vrienden en de werkgever na het dodelijk arbeidsongeval waarbij Randy (43) overleed is bijzonder groot. De man werd levenloos aangetroffen in een tankwagen nadat hij was gevallen. “Hij werkte hier al heel zijn leven, we verliezen een heel goede werkkracht”, klinkt het bij zijn werkgever in Tielt.

9 oktober