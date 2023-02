Oostrozebeke benoemt Etienne Vankeirsebilck tot eerste ereburger

Inspraak.Nu is al enkele jaren vragende partij om terug ereburgers te kunnen benoemen in de gemeente. Het initiatief bestond vroeger al, maar raakte in onbruik bij de huldiging van verdienstelijke inwoners. In 2021 werd het reglement goedgekeurd die de aanstelling van nieuwe ereburgers regelt en nu is op voordracht van Inspraak.nu ook Etienne Vankeirsbilck officieel als eerste kandidaat naar voor gedragen. Om de procedure te voltooien moest hij daar zelf ook toestemming voor geven. Zijn huldiging zal op zaterdag 3 maart plaatsvinden.