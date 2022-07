Oostrozebeekse Markt even omgetoverd tot zomers strand

Dit naar aanleiding van hun twintigste verjaardag. Een stukje Markt werd bedekt met een ruime laag zand, er stond een zwembad en een gezellig terras. “Voor ons jubileum mocht het wel wat meer zijn”, zegt Karl De Clerck. “Daarom hebben we een extra groot strand aangelegd. Vrijdagavond heerste hier tijdens een fuif een gezellige drukte en ook het petanquetornooi op zaterdagnamiddag werd gesmaakt. Op zondag werden vooral het aperitiefconcert van The Rusty Zippers en het schlagerfestival gesmaakt. Ook het zwembad bleek een succes, want doorheen het weekend - en met dank aan de warme temperaturen- waagden er geregeld mensen een sprong in.