Oostrozebeekse boeren protesteren aan gemeentehuis tegen stikstofakkoord

Grondig onderzoek

Dat doet de onlangs opgerichte Landbouwraad van Oostrozebeke alvast. “We willen bij het afgeven van ons bezwaar een sterk signaal geven dat het water ons aan de lippen staat”, zegt voorzitter Caroline Desmet. “De regering moet ervoor zorgen dat het gevoerde beleid goed onderbouwd is. Daarom vragen we een grondig ecologisch onderzoek zodat er keuzes worden gemaakt op basis van wetenschappelijke feiten.” Ze roept de gemeente Oostrozebeke op straks ook bezwaar in te dienen. Staden deed dat ondertussen al. Schepen Carine Geldhof, zelf landbouwster, is de kwestie genegen. “Ik steun persoonlijk mijn collega’s, maar we moeten dit uiteraard met de collega’s bespreken voor we een beslissing nemen. Als gemeente hebben wij nog tot 1 augustus de tijd om een standpunt in te nemen.” Ook in Tielt was er al protest van landbouwers, toen bij het bezoek van minister Demir.