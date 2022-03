Oekraïense Irina vangt mama en zus in Oostrozebeke op en start inzamelactie: “Kwestie van tijd voor bommen ook op mijn geboortestad vallen”

OostrozebekeDe uit Oekraïne afkomstige Irina (33) vond vorig jaar de liefde bij Gregory Verhulst. Ze vormt samen met hem, zijn twee kinderen en haar zoontje Daniil een nieuw samengesteld gezin in Oostrozebeke, maar de oorlog in haar moederland laat haar uiteraard niet los. Haar zus Veronika (19) en moeder Natalia (53) zijn ondertussen veilig in ons land geraakt en vinden onderdak bij hen. Om hun landgenoten te helpen organiseren ze nu een inzamelactie.

Irina en Gregory leerden elkaar enkele jaren geleden via een datingsite kennen. “De vonk sloeg vlug over, maar door corona konden we elkaar lange tijd niet zien. Toen alles versoepelde, vlogen we op en af tussen België en Oekraïne, maar werd het vlug duidelijk dat we meer en dichter bij elkaar wilden zijn. Ik ben vorig jaar naar België verhuisd en in augustus zijn we in het huwelijksbootje gestapt. Ook mijn zoontje Daniil (8) maakte mee de oversteek en volgt sinds eind vorig jaar les in de Ginsteschool in Oostrozebeke.”

Dicht bij het front

Toen de geruchten over een Russische invasie steeds concreter werden, besloot Irina haar familie naar hier te halen. “Dat was nog voor de oorlog uitbrak, maar ik wilde hen gewoon zo dicht mogelijk bij mij hebben, zodat ze veilig waren”, vertelt ze. “Mijn geboortedorp Poltava ligt ongeveer halfweg tussen Kiev en Charkiv, twee frontsteden waar de oorlog fel woedt. Nu is het daar nog veilig, maar de vraag is voor hoe lang. We vrezen dat er ook daar elke dag bommen kunnen vallen.”

Quote “We hadden nooit gedacht dat ze Kiev zouden bombarde­ren. Pas toen dat gebeurde, wisten we dat vluchten de beste oplossing was. Alleen doet het ongelofe­lijk veel pijn dat we onze vader en heel wat vrienden hebben moeten achterla­ten. Veronika Gres, Zus van Irina

Alleen wilden haar mama en zus het land aanvankelijk niet verlaten. “Op dat moment dachten we nog dat het niet zo zou escaleren”, zegt zus Veronika . “We hadden nooit gedacht dat ze Kiev zouden bombarderen of dat ze het hele land zouden binnenvallen. Pas toen dat gebeurde, wisten we dat vluchten de beste oplossing was. Alleen doet het ongelofelijk veel pijn dat we onze vader en heel wat vrienden hebben moeten achterlaten. Uiteindelijk zijn we naar de westelijke stad Lviv gevlucht en van daaruit naar de grens met Polen getrokken. Daar hebben we dan een vliegtuig naar Nederland kunnen nemen en sinds vorige week logeren we bij Irina en Gregory.”

Ook de papa van Daniill is nog in Oekraïne om voor zijn thuisland te vechten. “Maar Daniil staat er elke dag mee in contact en voorlopig stelt hij het goed”, zegt Irina. “Verder tonen we hem geen beelden van wat zich daar afspeelt, al vinden we het wel belangrijk dat we weten wat daar aan de hand is. Op school is er indien nodig aangepaste begeleiding, maar daar heeft hij voorlopig geen nood aan.”

Inzamelactie

Irina voelde dat ze nog iets voor haar land moest doen en daarom is ze een inzamelactie begonnen. “ We zijn nog op zoek naar warme kledij, medicijnen en andere medische producten, babyvoeding, luiers, handdoeken, dekens en hygiëneproducten die we via Brussel richting Poolse grens willen sturen. We willen graag ons steentje bijdragen en zijn blij dat de Ginsteschool het ons mogelijk maakt dat spullen daar mogen worden binnen gebracht. Dat kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.30 en 17.30 uur. Buiten die uren kunnen mensen ook altijd spullen bij ons thuis in de Merelstraat 20 komen brengen. Alle hulp is welkom.” De actie loopt voorlopig tot en met 31 maart.