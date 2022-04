Nieuwe sociale huurwoningen langs Vlissingestraat

Izegem ‘Van steen en brons’ in Kasteel Blauwhuis

Kunstenaars Piet Duthoit en Rudy Duyck bundelen hun krachten voor een expo in het Izegemse Kasteel Blauwhuis. Onder de noemer ‘Van steen naar brons twee tijdperken’ toont Piet er zijn creaties in marmer, Rudy zijn werken in brons. Je kan de tentoonstelling bezoeken op zaterdag 9 en zondag 10 april van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. Het is ook mogelijk om eerst te lunchen in het Koetshuis. Hiervoor moet je reserveren op 051/49.10.01.

7 april