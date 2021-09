Nazomeren aan de kust met de Vespa? Zeven idyllische routes, van historisch Brugge tot de Westhoek, tonen je de weg

Oostrozebeke Oostrozebe­ke zoekt verhalen en gedichten over overleden dierbaren

3 september Naar aanleiding van het Reveil-project is Oostrozebeke op zoek naar mensen die een verhaal, tekst of gedicht van een overleden dierbare willen maken of delen. Bedoeling is die van half oktober tot eind november samen met een reeks kunstwerken op beide kerkhoven van de gemeente tentoon te stellen.