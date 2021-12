“Na zijn vierde ongeval smeekten we hem om van werk te veranderen”: Kurt (55) twee weken nadat hij zeven meter van stelling valt dan toch overleden

Izegem/Roeselare Politie vindt dronken man in beschadig­de bestelwa­gen met twee lekke banden: “Ik, een ongeval veroor­zaakt?”

Drie maanden rijverbod en een boete van 2.400 euro. Dat is de straf die een veertiger uit Roeselare kreeg na een ongeval met vluchtmisdrijf in Izegem. W. had 2,39 promille alcohol in het bloed.

9 december