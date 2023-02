Na de ‘insulinemoorden’ sterft opnieuw bewoonster (88) van Oostrozebeeks rusthuis in verdachte omstandigheden

Vijf rijbewij­zen ingetrok­ken bij weekendcon­tro­les politiezo­ne Midow

Bij controles in Ingelmunster, Meulebeke en Wielsbeke zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf rijbewijzen ingetrokken. Twee omdat de houder te veel alcohol had gedronken, drie omdat er sprake was van drugs achter het stuur. “De controles maken duidelijk dat de strijd tegen drugs in het verkeer niet mag verzwakken”, klinkt het.