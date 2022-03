N-VA haalt Theo Francken voor gespreksavond naar Oostrozebeke

Onderwerp van de gespreksavond is de oorlog in Oekraïne. De voormalig staatssecretaris voor Asiel & Migratie trok begin deze week zelf naar de Pools-Oekraïense grens om er hulpgoederen af te leveren. Francken is niet alleen burgemeester van Lubbeek, maar ook kamerlid sinds 2010, lid van de Kamercommissie Defensie en Belgisch delegatieleider bij de Parlementaire Assemblee van de NAVO. Die avond kan je voor vragen en achtergrondinfo over de oorlog bij hem terecht. Het voorwoord wordt verzorgd door Jong N-VA-voorzitter regio Waregem en nationaal penningmeester Glen De Waele. De deuren openen om 19.15 uur, de start is om 20 uur voorzien. Lid zijn is geen vereiste. De toegang is gratis.