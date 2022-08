Motorrijder (41) zwaargewond na ongeval

West-Vlaanderen Overal uren aanschui­ven aan autokeurin­gen in West-Vlaanderen vanochtend: “Nationale instanties moeten in actie schieten, want dit is niet vol te houden”

“Kom niet vrijdag”, riep gedelegeerd bestuurder Ignace Van Overbeke van KM Keuringsbureau Motorvoertuigen op. Een oproep die in dovemansoren valt. Er was aan alle autokeuringen flink wat chaos, want je kon vandaag ook in West-Vlaanderen voor het eerst zonder afspraak komen. De wachtrijen aan alle keuringscentra in de provincie werd zelfs afgesloten.

5 augustus