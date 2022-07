Midden-West-Vlaanderen telt al acht beweegroutes

20 gemeentes uit de regio van Logo Midden-West-Vlaanderen engageerden er eind 2020 toe om meer beweging bij hun burgers te stimuleren. De focus ligt dit jaar op het realiseren van beweegroutes. “Een beweegroute is een korte route met beweegoefeningen onderweg. De boodschappen ‘armen op en neer’, ‘slalommen tussen de paaltjes’ en tientallen andere oefeningen triggeren de wandelaar om tijdens de korte wandeling even een beweegoefening te doen. Aan een bank, bij een boom of rond een paal”, duidt Lien Vandenberghe van Logo Midden-West-Vlaanderen. “Vanuit het Logo zoeken we met de gemeenten naar een passende beweegroute: voor gezinnen, voor ouderen, voor minder mobiele mensen. Ook kijken we hoe we dit kunnen koppelen aan andere beweeginitiatieven in de gemeente. In sommige gemeenten krijgt de beweegroute een andere invulling, bijvoorbeeld bij een voetgangerscirkel, een route waar ouderen op korte afstand hun belangrijkste stops te voet kunnen bereiken.” In de Logo-regio zijn acht beweegroutes al een feit: in Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Oostrozebeke, Vleteren en Zonnebeke. De 12 andere gemeente lanceren hun route later dit jaar. De routes ontdekken? Je vindt ze op www.logomiddenwvl.be/beweegroutes.