Micheline (85) en andere inwoners van rusthuis Rozenberg kunnen voortaan virtueel fietsen

Het gaat om de aankoop van een zogenaamd ‘fietslabyrint’. “Het gaat om een soort hometrainer met tv-scherm en computer, gemaakt door de firma Arseus-Medical Belgium’, weet Jean-Marie Bonte van Beweging.net. “Omdat een toestel met been- en armbeweging beter is voor het oefenen van de motoriek hebben we in Rotary een gewaardeerde partner gevonden om te investeren. Zij nemen 2.200 euro van het bedrag voor hun rekening, Beweging.net de resterende 11.399 euro. We zijn zeker dat dit een grote meerwaarde voor alle inwoners betekent.” Beweging.net kon de investering doen met een deel van de opbrengst van de verkoop van het toenmalige café Christen Volkshuis, het huidige KLJ-lokaal in de Tieltsteenweg. Die verkoop dateert al uit de jaren ’80, maar het geld werd veilig belegd en nu is een deel dus naar de schenking gegaan.

Concreet kunnen inwoners op de hometrainer oefenen terwijl ze op het scherm virtueel door een stad of landschap naar keuze fietsen. Dat kan in ergens in Europa zijn, maar evengoed de Verenigde Staten. Inwoonster Micheline (85) genoot alvast met volle teugen. “Dankzij het fietslabyrint kon ik nog eens in mijn geboortestreek Gent rond fietsen”, lacht ze. “Al is de stad in al die jaren wel behoorlijk veranderd. Of het zwaar is? Zeker niet, ik ga hier regelmatig met plezier gebruik van maken”, besluit de nog kwieke senior.