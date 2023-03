Maand rijverbod voor jongeman met opgefokte bromfiets: “Haalde 91 kilometer per uur op de rollen.”

Op 17 oktober 2021 was N.D. met enkele vrienden op stap. Allen reden ze met een opgefokte bromfiets. Bij het zien van een politiecontrole stoven ze één voor één weg. Groot was de verbazing van de agenten toen er bij de achtervolging snelheden van meer dan 70 kilometer per uur werden gehaald. Enkel N.D. kon geklist worden. Op de testrollen haalde zijn tweewieler maar liefst 91 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 25 kilometer per uur. De maximale snelheid kon zelfs vanop afstand aangepast worden.