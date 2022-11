Maaike (28) bouwt interieurwebshop om tot fysieke winkel en start met Amaai Interieur

“Ik gaf tot juni les in het vijfde leerjaar in een school in Wielsbeke”, vertelt Maaike. “Het is iets wat ik zeer graag heb gedaan, maar ik moest uiteindelijk kiezen tussen twee passies. In 2017 besloot ik een webshop rond interieurinrichting op te richten en ondertussen heb ik via avondonderwijs ook een opleiding interieurontwerp gevolgd. Omdat de respons op mijn website zeer positief was, besloot ik verder hier op in te zetten. Aan de achterkant van mijn huis hebben we een nieuwbouw opgericht waar ik sinds kort met Amaai Interieur een eigen fysieke winkel heb. Ik heb daarvoor specifiek voor veel houttinten gekozen omdat dit een gezellige huiselijke sfeer uitstraalt. Met ‘Amaai’ uiteraard als knipoog naar mijn naam. Het voordeel van een eigen winkel te hebben is dat klanten graag eens zaken in het echt zien, zoals een kussen dat ze graag willen voelen. Ook om cadeautjes te kiezen komen ze graag persoonlijk langs en ik wil daar een antwoord op bieden. Ik ga regelmatig op stap naar Frankrijk en Nederland om daar nieuwe ideeën op te doen. In de dagen dat de winkel niet open is, focus ik me op interieurontwerp voor particulieren en kleine zaken.”