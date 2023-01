Koppel terecht voor verkoop 4 kilo cannabis: “Poging om schulden zo snel mogelijk af te betalen.”

Op 19 november 2021 kwam bij de politie van de zone Midow de melding binnen dat een Audi regelmatig kort halt hield aan een appartement in de Kalbergstraat in Oostrozebeke. Dat verdachte gedrag zorgde er voor dat de Audi tegengehouden kon worden. Aan boord had de automobilist 25 gram cannabis in zijn bezit. “Net gekocht”, vertelde hij. Wat volgde was een huiszoeking in het appartement van Emile R. (21) en zijn 23-jarige vriendin. R. overhandigde meteen de aanwezige drugs en een stapel geld aan de agenten. Aanvankelijk verklaarde de jongeman, die eerder al met drugs in aanraking was gekomen, dat hij gedwongen was om te verkopen om schulden af te betalen. Schulden bleken er wel te zijn maar van enige dwang was geen sprake. Volgens de openbare aanklager ging er tot wel 4 kilogram door zijn handen en werkte zijn vriendin op de achtergrond wat mee door geld te verstoppen, een aankoop te regelen, te waarschuwen voor politiecontroles en haar vriend zijn gang te laten gaan. “Om hem te beschermen, om te vermijden dat hij in de problemen zou komen, alhoewel ik er niet achter stond”, aldus het meisje.