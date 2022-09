Kipco-Damaco wint prestigieuze Leeuw van de Export: “Durven, doen en deuregoan’

Oostrozebeke Rusthuis­moor­den zinderen ook politiek na: “Dit niet communice­ren hield enorme risico’s en gevaren in”

Het nieuws over de drie moorden en zes moordpogingen in woonzorgcentrum Rozenberg slaan in als een bom in Oostrozebeke. Dat de dader in anderhalf jaar meermaals kon toeslaan stuit op veel ongeloof. Nochtans was een select groepje op het gemeentehuis al vroeg op de hoogte en dat hekelt oppositiepartij Inspraak.nu: “Dit niet communiceren naar bewoners en hun familie hield volgens ons enorme risico’s en gevaren in”, klinkt het daar.

8 september