Kerstmarkt in woonzorgcentrum Rozenberg

Tielt Kinderen basis­school De Spring­plank zien WK-ver­haal van Rode Duivels eindigen

Er werd nagelbijtend gekeken naar de match van de Rode Duivels tegen Kroatië. Het heeft helaas niet mogen zijn, ook al was het enthousiasme in veel scholen groot. In basisschool De Springplank werd de match live gevolgd in de turnzaal.

1 december