Kaas- en wijnavond voor Greyhounds in Nood

Na ontdekking synthe­tisch drugslab: “Als je niks anders dan miserie hebt, is het misschien aanlokke­lijk om verkeerde dingen te doen”

Jo V. (47) uit Meulebeke moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer beslist. In een loods die hij onderverhuurt, vond het gerecht begin deze week een synthetisch drugslab. “Wat hij deed, was verkeerd. Maar soms is het niet onlogisch dat zo’n dingen gebeuren”, zegt zijn advocaat die berust in de verlenging van de aanhouding.