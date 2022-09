Jubileumfestival zet 200e verjaardag Koninklijke Harmonie St.-Cecilia in de verf

Tielt Verkeers­hin­der in Kortrijk- en Brugge­straat

Op dinsdag 27 september zal er verkeershinder zijn in de Kortrijkstraat en de Bruggestraat in Tielt. Dit omdat de zomerse aankleding er verwijderd wordt met een hoogtewerker. Beide straten zullen tussen6 en 18 uur plaatselijk kort worden afgesloten voor het verkeer. Dit telkens als de hoogtewerker aan de slag is. Op die manier wil men de veiligheid van de bewoners in de straat en de weggebruikers in het algemeen waarborgen. Het verkeer komende vanaf het kruispunt ‘De Vierhoek’ met bestemming Kortrijkstraat zal moeten omrijden via de N399 en de Hulststraat naar het Rameplein. Wie van de Bruggestraat naar de Ieperstraat wil, wordt via de Kerkstraat en de Krommewalstraat omgeleid.

24 september