Hilde (57) gezond en wel teruggevonden

Dentergem / Wielsbeke / Meulebeke / Ingelmunster 20-jarige bestuurder betrapt met 2,32 promille: rijbewijs meteen ingetrok­ken voor 15 dagen

De politiezone Midow hield afgelopen weekend alcoholcontroles in het verkeer en deed ook grondige controles van verschillende voertuigen en de inzittenden. Twee bestuurders legden een positieve ademtest af. Eén daarvan had maar liefst 2,32 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

2 mei