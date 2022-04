Herinrichting Veldstraat als fietsstraat van start

Spaargids.be Wil je beleggen maar heb je weinig kennis van de aandelen­markt? Dit zijn de opties

Het leven wordt aan een recordtempo duurder en het rendement van klassieke spaarboekjes blijft pover. Wie geen koopkracht wil verliezen, waagt zich mogelijk in de beleggingswereld. Beleggers met een gebrek aan tijd, zin of kennis om de aandelenmarkten zelf door te lichten, kunnen kiezen tussen actief beheerde beleggingsfondsen en passief beheerde trackers. Maar wat is het verschil tussen beide en welke optie is aangewezen? Spaargids.be schept klaarheid.

12 april