Hannelore en Debby bouwen broodjeszaak om tot café De Vlasblomme

Het koppel opende in september 2020 vol goede moed zijn broodjeszaak in de Kalbergstraat 118. “We hadden toen al drie jaar ervaring opgedaan in een andere broodjeszaak, maar zagen het volledig zitten om voortaan op eigen benen te staan”, vertellen ze. “We hebben hier mooie tijden gekend, maar na de tweede lockdown merkten we toch een verschil. Het leven werd steeds duurder en de mensen begonnen meer te sparen. De oorlog in Oekraïne heeft de prijzen nog verder doen stijgen, tot we op het punt kwamen dat het niet meer verantwoord was om verder open te blijven. Als we onze inkoopprijzen hadden moeten doorrekenen aan de klant, ging die 5 tot 6 euro voor een broodje moeten betalen en dat wilden we absoluut niet. Bovendien merkten we dat er door het duurdere leven het aantal klanten stilaan verminderde.

Volkskroeg

In plaats van bij de pakken te blijven zitten, besloot het duo het over een andere boeg te gooien. “Omdat we denken dat er altijd nood aan sociaal contact zal blijven, hebben we besloten om de broodjeszaak om te bouwen tot café De Vlasblomme”, zegt Hannelore. “

We willen een gezellige volkskroeg zijn, waar mensen van alle leeftijden welkom zijn. Van senioren die een kaartje willen leggen tot jongeren die een dansje willen wagen. We hebben geïnvesteerd in een tafelvoetbal, biljart en er is een digitale jukebox aanwezig. Het voordeel is dat de toog er al stond, want voor we hier met onze broodjeszaak begonnen waren café Reno en daarvoor volksherberg Joyce al op deze locatie gevestigd. Het voordeel is dat de Oostrozebekenaren al ons kennen en hier met plezier iets zullen komen drinken. De naam Vlasblomme vonden we wel toepasselijk, gezien Oostrozebeke ooit het bloeiend hart van de vlasstreek was.”

Volledig scherm Debby en Hannelore hebben hun broodjeszaak DeLo omgebouwd tot café De Vlasblomme. © vdi

Cafés in de familie

Hannelore zal De Vlasblomme van donderdag tot en met maandag van 9.30 tot 13.30 en terug vanaf 15.30 uur uitbaten. “Het is iets dat ik altijd al heb willen doen”, zegt ze. “Ik ben praktisch opgegroeid in cafés. Mijjn oma baatte het Rozenhof in Leke uit, mijn tante De Sportwereld in Nieuwpoort. Daar heb ik veel geleerd en dat ik komt nu uiteraad van pas.” Debby zal vooral ’s avonds bijspringen. “ Want sinds januari ben ik terug begonnen met de verkoop van tuinmachines. Een oude liefde, want daarvoor had ik ook al elf jaar in De Stalen Greep in Tielt gewerkt”, klinkt het.

Hannelore en Debby openen de deuren van De Vlasblomme op vrijdag 27 mei om 18 uur. Tijdens het openingsweekend kan je er zaterdag en zondag vanaf 16 uur terecht. Meer info via de Facebookpagina De Vlasblomme.