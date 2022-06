Groep vrienden omsingelt verdachte van steekpartij in centrum Oostrozebeke: “Trots dat we konden meehelpen bij arrestatie”

Omstreeks 17.45 uur hielden een mug-team, ziekenwagen en politie halt aan een appartement op het Gemeenteplein. “Een vriend die in dat appartement op de eerste verdieping woonde, had er een mes in zijn schouder gekregen”, vertellen de vrienden, die van op het terras van café ‘t Pleintje alles zagen gebeuren. “Hij kwam naar buiten met zijn hand op zijn schouder, zijn shirt was helemaal bebloed.” Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend en werd dan meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie deed de vaststellingen, maar van de dader was geen spoor meer. “Maar eens de agenten vertrokken waren, wandelde die verdachte rustig voorbij”, vervolgen de vrienden. “De café-uitbater herkende hem en we zijn hem meteen achterna gegaan. We konden hem in het nauw drijven en omsingelen. Eerst maakte hij nog aanstalten om te vluchten, maar toen hij zag dat we met zes à zeven waren, gaf hij zich gewonnen. Hij gaf toe dat hij gestoken had en we hielden hem in bedwang tot de politie er was.”