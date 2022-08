Gratis infonamiddag voor 55-plussers

Ingelmunster Ingelmun­ster doet 50-plus­sers bewegen

Ingelmunster pakt vanaf september uit met een nieuw sportaanbod voor 50-plussers. Tijdens het wekelijks sporteluurtje op donderdagnamiddag kunnen ze samen met leeftijdsgenoten aan hun conditie werken en ontdek volledig op hun eigen tempo verschillende sporten ontdekken. Wie graag danst, kan daarentegen ‘Zumba Gold’ uitproberen: een effectieve workout die fitness en dans combineert, gebaseerd op de leukste Latijns-Amerikaanse dansstijlen zoals salsa of merengue. De danslessen gaan door op dinsdagmorgen. Op maandag 19 september is er tot slot een nieuwe editie van de ‘Sporteldag’, met activiteiten op maat van iedereen. Meer info over het nieuwe beweegaanbod via 051/31.93.13, sport@ingelmunster.be of ingelmunster.be/sportelen.

23 augustus