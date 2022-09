Gezinszoektocht op bedrijventerrein De Gouden Appel

Tielt Stadsbe­stuur springt in de bres voor Tieltse zwemmers: “Zwembad in buurgemeen­te huren zal de clubs evenveel kosten zoals vroeger in Tielt”

Het stadsbestuur heeft een reeks maatregelen klaar die de watersportverenigingen én de individuele zwemmers moeten helpen het verlies van het stedelijke zwembad te dragen. Zo zullen clubs die andere zwembaden in de buurt afhuren daar voortaan evenveel voor betalen zoals ze vroeger deden in eigen stad. Tieltenaars die willen gaan zwemmen in Meulebeke of Wingene, zullen dat kunnen aan hetzelfde tarief als de inwoners van die gemeentes.

14:10