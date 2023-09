Zomer­school jongere zus verongeluk­te Inès (15) start steunactie: “Leerlingen hebben kunstwerk gemaakt om medeleven te betuigen”

De zomerschool waar Nina (12) - de jongere zus van de verongelukte Inès (15) - naartoe ging, start met een steunactie. Nina ging de afgelopen drie jaar naar de zomerschool van WASKO vzw in Wielsbeke. “We willen absoluut iets doen, want wat er is heeft ons allemaal erg aangegrepen”, vertelt Jan De Potter van WASKO vzw.