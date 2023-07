Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oostrozebeke vandaag

BINNENKIJ­KER. “Ontwaken met zicht op de duinen, dat is pas vakantie”: Peter en Heidi openen Dune Hotel in Nieuwpoort

Een uniek zicht op de duinen en slechts honderd meter wandelen naar het strand. Dat zijn de troeven van het Dune Hotel nabij het Nieuwlandplein in Nieuwpoort-Bad, dat op 13 juli de deuren opent. De uitbaters zijn West-Vlamingen Peter Bruneel (50) en Heidi Huys (46), die in Frankrijk bijna veertien jaar een hotel hebben gerund. Wij mogen alvast even binnenkijken.