Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oostrozebeke vandaag

Nieuwe fietsroute verbindt Tieltse wijndomei­nen

Stad Tielt maakt in samenwerking met de lokale wijndomeinen werk van een permanente wijnroute. Die is 39 kilometer lang, start op de Markt van de Europstad en verbindt de vijf wijndomeinen die de stad rijk is. Het gaat om Wijngoed Kapelle in Schuiferskapelle, Hoogenhove in Aarsele, ’t Notelaerengoed in Kanegem, ’t Karelsgoed op de Poelberg en Hoenderveld op de grens met Dentergem. De wijnroute wordt bewegwijzerd en officieel ingefietst op zondag 27 augustus tijdens de allereerste wijnfeesten.