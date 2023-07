Gerechts­psy­chi­a­ter moet man onderzoe­ken na vermoede­lij­ke brandstich­ting in studio

De bewoner van een studio langs de Stationsstraat in Ingelmunster waar een week geleden meer dan waarschijnlijk brand werd gesticht, zit in de cel. Een gerechtspsychiater zal nagaan of de man toerekeningsvatbaar is.