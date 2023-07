Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oostrozebeke vandaag

RESTOTIP. Geslaagde culinaire opwaarde­ring in La Talpa 2.0

Je kon er al terecht voor een heerlijke tapasschotel met een verfrissend drankje, maar sinds kort is La Talpa in de wijk De Mol in Izegem geëvolueerd naar een gezellig eet- en praatcafé met een ruimer aanbod en nieuwe uitbaters. Alles blijft echter binnen de familie. Maxim Samyn en Ellen Debaillie hebben de fakkel overgenomen van Marianne Lambrecht en gaan voor een 2.0-ervaring. Wij gingen eens checken of die update de moeite waard is.