Leden voor Leesjury gezocht

De bibliotheek van Ingelmunster zoekt kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar die lid willen worde van de Leesjury. Dit is een leesclub waarin je een aantal boeken leest die aansluiten op je leeftijd, er vervolgens over praat met leeftijdsgenoten en finaal je favoriet kiest. Voel je de leeskriebels en wil je als lid van De Leesjury op zoek gaan naar de allerbeste boeken? Mail dan je naam, adres, telefoon en klas naar bibliotheek@ingelmunster.be of loop eens langs in de bib. De leeslijst is nu al terugvinden op www.deleesjury.be. Graag meer weten? Op woensdag 20 september is er tussen 14 en 17 uur nog een infomomentje in de bib. Je krijgt een antwoord op al jouw vragen, en je ontvangt ook je leesmapje en eerste boek.