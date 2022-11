Gerechtsdeurwaarder aangevallen door 49-jarige man

Tielt Theater Dakwerken brengt Konijn Met Pruimen op de planken én op het bord

Theater Dakwerken heeft een nieuwe productie klaar. In december brengt het gezelschap ‘Konijn Met Pruimen’ op de planken, een tragikomedie van schrijver Dimitri Verhulst. Regisseur van dienst is Bart Vanseveren. Leuk extraatje is dat toeschouwers ook écht konijn met pruimen kunnen eten voor de voorstelling.

22 november