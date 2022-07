Gemeentepersoneel test elektronische fietsen

Tielt Group Vlaemynck zet meiboom op Office One tijdens exclusieve ‘rooftop barbecue’: “Er is veel bedrijvig­heid in Tielt en met dit gebouw creëren we de ruimte om die bedrijvig­heid hier ook te houden”

Office One, het gloednieuwe kantoorgebouw van Group Vlaemynck in de Ruiseleedsesteenweg, is bijna af. Zoals de traditie dat wil, werd er op het hoogste punt van het gebouw een meiboom geplaatst. Vlaemynck deed dat met een exclusieve ‘rooftop barbecue’ voor de betrokken partners. Het zicht op Tielt en omgeving is er fenomenaal.

28 juni