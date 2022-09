Familie ontdekt nu pas wanpraktijken in rusthuis: “Vader stierf zo plots, werd hij ook slachtoffer van die seriemoordenaar?”

Nietsvermoedend trok de dochter uit Dentergem vorig jaar op 28 augustus naar het woonzorgcentrum Rozenberg, voor een bezoekje aan haar hoogbejaarde vader. “We schrokken, want schijnbaar zonder enige aanleiding was ons pa er erg aan toe”, vertelt ze. “Het ging zelfs zodanig slecht met hem dat hij diezelfde dag nog is overleden. Een shock voor ons want dit hadden we helemaal niet verwacht. Niemand had ons gebeld om te zeggen dat hij stervende was. We voelden ons ook helemaal niet gesteund door het personeel en de directie, vlak na zijn overlijden.”

Geen grote vragen

De familie probeerde de onverwachte dood van opa te verwerken, zo goed en zo kwaad als het ging. “We hebben eigenlijk nooit geweten waaraan hij precies is overleden”, vertelt zijn dochter. “Maar we stelden er ons ook geen al te grote vragen bij. Hoogbejaarde mensen sterven nu eenmaal wat sneller dan anderen. Maar toen we deze morgen via de media vernamen dat er al enkele jaren een gerechtelijk onderzoek loopt omdat in Rozenberg drie bewoners werden vermoord en zes anderen een moordpoging overleefden, zijn we geschokt.”

Geen autopsie

“Twee van de moordpogingen gebeurden in de maand waarin opa stierf. Daarna stopte de reeks, om één of andere reden. Het gerechtelijk onderzoek draaide toen al maanden op volle toeren. Maar wij wisten helemaal van niks. Ook na het overlijden van opa heeft niemand ons iets gezegd. Naar de doodsoorzaak hebben we nog altijd het raden. Er was geen autopsie. De speurders hebben ons niet gecontacteerd. De directie zweeg in alle talen over wat zich in de maanden voordien en in 2020 had afgespeeld. Is het dan vreemd dat we ons afvragen of hij misschien ook een slachtoffer is geweest van de seriemoordenaar? Bovendien kunnen we ons moeilijk voorstellen dat alleen wij in dit geval zijn. Het gevoel bekruipt ons dat er misschien wel overlijdens vermeden konden worden. Alleen zullen we dat nooit weten”, besluit de vrouw.