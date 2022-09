Ex-werkneemster woonzorgcentrum Rozenberg doet boekje open: “Zelfs een coronabesmetting mocht hier niet geweten zijn”

Ingelmunstser / Meulebeke Legenda­risch Man­des-racecir­cuit opent na 27 jaar nog eens deuren: “Nog eens de sfeer van weleer opsnuiven”

Zeventwintig jaar nadat de laatste racewagens er over het asfalt scheurden, is het legendarische Mandescircuit in Ingelmunster nog eens te bezichtigen voor het publiek. Op zaterdag 17 september organiseren de Enduro Fun Bikers er een opendeurdag met ook aandacht voor het verleden. Racen mag niet meer, maar er is wel heel wat randanimatie op het circuit en enkele rallypiloten halen er herinneringen op.

15 september