Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Meulebeke/Ingelmunster Blussers moeten Barbara­feest onderbre­ken voor brandje met geïntoxi­ceerd slachtof­fer

In een woning in Meulebeke is zaterdag in de vooravond een man bevangen geraakt door CO. Daardoor ontstond ook brand. Opmerkelijk: onder hun interventiekledij droeg een deel van de brandweerlui hun uitgaansuniform. De blussers van Ingelmunster vierden immers volop hun (uitgesteld) Barbarafeest toen de noodoproep binnenliep.

10 april