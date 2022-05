Een spelletje petanque, daar past een nieuw bier bij: “Het roept meteen een vakantiegevoel op”

Het duo uit Oostrozebeke is met Boisson Beaux-Frères al langer actief in de drankenwereld. Zo verkochten ze vorig jaar nog de allerlaatste voorraad Lucifer-bier in Meulebeke en omstreken. Dit keer kregen ze tijdens een spelletje petanque een lumineus idee. “Het enige wat nog ontbrak was het perfecte drankje om te klinken op dit zalige moment”, zegt Tim.

“Het deed ons meteen dromen van een eigen biertje dat de ontspannen sfeer van plezier en vakantie kan oproepen en dat bovendien een aangename dorstlesser is. Over de naam moesten we niet lang nadenken… Pétanq zou het worden. We gebruikten het najaar om het idee te laten rijpen en begin dit jaar contacteerden we enkele brouwers met ons voorstel.”

Volledig scherm Het nieuwe bier Pétanq van Boissons Beaux Frères. © vdi

Beaux jours

De schoonbroers gingen in zee met brouwerij Maenhout uit Pittem. Het resultaat is een blond bier van 6,5 %. “De smaak is strak, licht hoppig en wordt afgerond met een citrustoets”, weet Tom. “De droge afdronk maakt van Pétanq een ideaal bier om samen te klinken in een zomerse setting. Vandaar ook de slogan ‘La bière des beaux jour’, die meteen ook een knipoog is naar onze firmanaam. Er hoort ook een nieuw stevig bierglas bij. Als kers op de taart ontvangt iedereen die 12 of 24 flesjes koopt een gratis gele zonnebril.”

Bar des Artistes

Pétanq krijgt zijn vuurdoop op het evenement Bar des Artistes op zondag 5 juni aan de Meulebekesteenweg 21 in Oostrozebeke. Bezoekers kunnen er kunst bewonderen van Evi Demeyer, David Dekeuckelaere, Geert Devos en Wouter Rogge en uiteraard het bier proeven en kopen. Bij slecht weer is zaal Concordia de plaats van afspraak. Het bier wordt alvast geschonken op het petanquetornooi tijdens het feestweekend van Cascade op 15, 16 en 17 juli. Meer info op www.petanq.be of www.boissonsbeauxfreres.be.

