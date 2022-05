Duizend voertuigen gecontroleerd, niemand blijkt onder invloed

De controles vonden plaats tussen vrijdagvoormiddag en zondagnamiddag. 996 voertuigen werden onderworpen aan een vlugge check. Auto’s waarvan de politie vermoedde dat er misschien wel inbreuken mee gemoeid waren, moesten aan de kant voor een doorgedreven controle. Op vrijdag werden 181 voertuigen gecontroleerd langs de Ingelmunstersteenweg in Meulebeke. 8 bestuurders bliezen safe, 1 buitenlander werd op de bon geslingerd wegens ongeoorloofd gebruik van de telefoon. In de namiddag werden op de brug van de N50 in Ingelmunster 302 voertuigen gecontroleerd. Er werden een aantal kleinere overtredingen vastgesteld.

Opvallend weinig inbreuken

Zaterdag stond het controlediapositief opgesteld aan het politiebureau langs de Wielsbekestraat in Oostrozebeke. 156 voertuigen werden staande gehouden maar meer dan inbreuken op enkele kleinere zaken, zoals een verlopen keuring of het niet dragen van de veiligheidsgordel leverde dat niet op. Op zondag stonden de verbalisanten opgesteld langs de N382 in Wielsbeke en de Tieltstraat in Meulebeke. Daar werden respectievelijk 140 en 217 voertuigen gecontroleerd. Met eenzelfde resultaat als op zaterdag. In totaal werden 25 personen in de politionele databanken gecontroleerd. Geen van heb bleek geseind voor de politiediensten.