Drie jaar cel met uitstel voor voormalige financiële topman politiezone die 656.000 euro achterover drukte

“Ik ben ronduit beschaamd om hier te staan en bied mijn excuses aan alle benadeelden aan”, zei de 50-jarige Guy S. tegen de rechter tijdens zijn proces. “Ik zat met financiële problemen en dacht dat ik het wel snel zou kunnen terugbetalen. Dat lukte niet en uiteindelijk raakte ik eraan verslaafd en kon ik mijn levensstijl behouden. Ik spendeerde het geld aan vele etentjes, dure kledij...” Guy S. startte in 2001 als financieel directeur bij de politiezone Midow. Sinds 2006 ging hij vlak voor het weekend telkens cash geld afhalen van de bankrekening van de politie. In een bepaalde periode ging dat zelfs tot zo’n 8.000 euro per maand. In totaal haalde hij in veertien jaar tijd maar liefst 665.000 euro af om te gebruiken voor privé-doeleinden. “Hij had een erg groot aanzien en was een autoriteit binnen de politie”, zegt de advocaat van de burgerlijke partijen. De man was sinds 1999 ook financieel directeur voor de gemeente Wielsbeke, het OCMW en later ook bij de brandweerzone Midwest.