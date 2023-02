Digidokter helpt betalen met de smartphone

Imog investeert 1,2 miljoen euro in herinrich­ting site Harelbeke, automaat tegen voedselver­spil­ling is blikvanger

In Harelbeke zijn de herinrichtingswerken gestart van de site van afvalintercommunale Imog. Er komt één in- en uitrit voor de ganse site, en een mobipunt dat verschillende diensten bundelt. Een opvallende nieuwigheid daar: een voedselautomaat tegen voedselverspilling. “Elk jaar wordt gemiddeld 23 kg voedsel weggegooid per inwoner”, zegt communicatieverantwoordelijke Koen Delie. “Met de automaat willen we die hoeveelheid naar beneden halen.”