Dertiger rij-ongeschikt verklaard na gedrogeerde rit in Oostrozebeke

Tielt Carport brandt uit: brandweer merkt vuur zelf op bij terugkomst van ongeval

In de Felix D’hoopstraat in Tielt is maandag een carport in vlammen opgegaan. De brandweer was net bijna terug aan de kazerne van een eerdere interventie toen ze de vlammen zag. “Gelukkig had ik vanmiddag nog net mijn mobilhome buiten gereden”, zegt bewoner Willy Oosterlynck (85).

29 augustus