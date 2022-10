Derde Ernest Brengierprijs gaat naar Geert Vandekerkhove

Geert kreeg de prijs voor zijn inzet in het toneelleven in Oostrozebeke, zowel als acteur, regisseur of auteur. Zo was het meest recente stuk van toneelkring Meer Vreugde van zijn hand.Voor de cultuurfanaat is de prijs meteen ook een bekroning van een carrière. Binnenkort verhuist hij naar Frankrijk. Daar runde hij al jaren van mei tot september een B&B. Die doet hij nu van de hand, maar samen met zijn vrouw blijft hij in het land wonen.