Delicatessenzaak Food d’Or viert éénjarig bestaan

Om het eenjarig bestaan te vieren kunnen klanten er dit weekend terecht voor extra proevertjes. “De winkel zal ook feestelijk ingericht zijn”, aldus Marie. “Het was onze droom om als koppel zelf iets uit de grond te stampen. We zijn tijdens de coronacrisis open gegaan, nadat we de opening al eens hadden uitgesteld door wegenwerken voor de deur. Het was in het begin wat zoeken, maar het is tot nu toe een mooie uitdaging geweest. Alles valt stilaan in zijn plooi.” De zaak is ook aangesloten bij Too Good To Go, het platform dat voedselverspilling wil tegen gaan.