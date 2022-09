Dader rusthuismoorden nog op vrije voeten: “Mogelijk gaat het om een personeelslid”

OostrozebekeHet is onduidelijk wie de rusthuismoorden in Oostrozebeke heeft gepleegd, maar mogelijk gaat het om een medewerker van woonzorgcentrum Rozenberg. “De vermoedens zijn voorlopig dat het om een personeelslid gaat, maar dat durven ze hier niet met zoveel woorden zeggen”, vertelt VTM-journalist Tim Lescrauwaet vanuit de West-Vlaamse gemeente.

In woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke zijn drie moorden en zes moordpogingen gepleegd, zo blijkt uit onderzoek van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. De dader sloeg begin juli 2020 voor het eerst toe. Zowat een jaar lang werden verschillende bewoners van het woonzorgcentrum ingespoten met een overdosis insuline. Drie keer resulteerde dat in een moord. Een man van 87 overleefde twee vergiftigingen, maar de derde poging werd hem uiteindelijk fataal. De moorden zijn gestopt, maar de dader is nog steeds niet gevat.

Gerechtelijk onderzoek

In Oostrozebeke is het nieuws ingeslagen als een bom, stelt VTM-journalist Tim Lescrauwaet ter plaatse vast. “Niet in het minst in het rusthuis zelf. De personeelsleden waren wel op de hoogte van een gerechtelijk onderzoek. Heel wat van hen zijn ook verhoord, maar de bewoners wisten nog van niks. Die zijn vanmorgen op de hoogte gebracht door de pers, door ons onderzoek.”

Die mensen zijn erg geschrokken, zegt Lescrauwaet. Volgens de reporter zal de directie er nu alles aan doen om hen te vertellen wat er gaande is, om niet te veel schrik en paniek te veroorzaken.

“Medicatie achter slot en grendel”

Heel wat vragen blijven ondertussen onbeantwoord. Hoe kan het bijvoorbeeld dat insuline kon worden toegediend aan mensen die dat helemaal niet nodig hadden? Lescrauwaet wijst erop dat de feiten plaatshadden in volle coronaperiode. “Niet iedereen kon het rusthuis zomaar binnen- of buitenwandelen. Bovendien is insuline niet vrij toegankelijk. Dat kan je enkel krijgen op voorschrift.” In het rusthuis zelf zit alle medicatie achter slot en grendel. “Niet iedereen kon daar dus zomaar bij komen.”

“De vermoedens zijn voorlopig dat het om een personeelslid gaat, maar dat durven ze hier niet met zoveel woorden zeggen”, aldus nog Lescrauwaet.

Inspectie

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) stuurt “vandaag of morgen de inspectie naar het rusthuis”. Dat bevestigt ze aan HLN Live. Haar administratie was nooit op de hoogte van het gerechtelijk onderzoek, klinkt het nog.

Lees ook:

Bekijk ook:

Faroek: Tijdens ons onderzoek zijn we op muur van stilte gebotst”

Volledig scherm Rusthuismoorden Oostrozebeke © Belga, VTM NIEUWS