Comfortabel wonen in een kleinschalige woonproject? Dan moet je bij Durabrik zijn

In de Hoogstraat in Oostrozebeke verrijst binnenkort een kleinschalig nieuwbouwproject van Durabrik . Volgens Megan en Michiel is het zeker de moeite om dat te ontdekken. Zij kochten onlangs een woning van het bouwbedrijf en blikken daar tevreden op terug. “Kopen bij Durabrik is investeren in de toekomst”, aldus het koppel.

Dat Durabrik expertise heeft, is een understatement. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwden ze duizenden huizen en creëerden ze honderden verkavelingen over het hele land. Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet. Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die perfect passen bij het leven van nu. Het project in Oostrozebeke is daar een goed voorbeeld van.

Het woonproject telt vier open, zes halfopen en zes gesloten bebouwingen in een landelijke architectuur. Daarbij hebben de huizen allemaal drie slaapkamers. “Toen wij de woning kochten, was dat volledig op plan”, zegt Megan. “Zouden er geen onverwachte kosten opduiken? Zou de kwaliteit wel in orde zijn? Dat soort vragen spookten ook door ons hoofd. Maar we kunnen verzekeren dat alles in orde was en dat we nog steeds gelukkig zijn met onze aankoop. Durabrik zet bovendien in op prijsvastheid. Dat wil zeggen dat de afgesproken prijs bij contractondertekening niet meer aangepast wordt, zelfs niet als de grondstoffen duurder worden.”

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in Oostrozebeke in te richten. © Durabrik

Modernste technieken

Een grote troef is de locatie van het project. De huizen liggen in het centrum op fietsafstand van een bakker, apotheker, viswinkel, kruidenier en meerdere supermarkten. Het is ook maar drie minuutjes trappen naar Sportcentrum De Mandelmeersen en de bibliotheek van Oostrozebeke ligt zelfs nog dichter bij de deur. Daarbij kunnen natuurliefhebbers hun hart ophalen door een bezoekje te brengen aan het bosrijke domein de Baliekouter.

Ook koop je in de Hoogstraat een goed geïsoleerde woning die is uitgerust met de meest moderne technieken, zoals vloerverwarming en zonnepanelen. Daardoor halen de huizen – net als de woning van Megan en Michiel – een E-peil van gelijk of minder dan 20. “Natuurlijk was het best spannend afwachten of we als jong koppel wel een nieuwbouw zouden kunnen betalen. De lage energiekosten hebben gelukkig een handje geholpen. Het is dan ook een goede investering voor de toekomst”, aldus Michiel.

Goede samenwerking

Het koppel is tot slot ook zeer blij met hoe de samenwerking met Durabrik verlopen is en raadt iedereen aan om met hen in zee te gaan. “Tijdens een gesprek met de interieuradviseur kregen we een heel goed zicht op de mogelijkheden qua inrichting van de woning. We zijn ook zeer tevreden over de werfopvolging. Onze projectleider dacht voor de afwerking echt met ons mee. Bovendien konden we al onze ideeën snel met Durabrik aftoetsen en kregen snel antwoorden.”

Heb je interesse voor het woonproject in Oostrozebeke?

Volledig scherm Een toekomstbeeld van het project. © Durabrik