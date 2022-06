Colruyt Oostrozebeke ondergaat metamorfose

Tielt Theaterwan­de­ling brengt straks sagen en legendes van de Poelberg tot leven: “Wie na het vallen van de avond alleen rondliep op de Poelberg, riskeerde nooit meer thuis te komen”

Met ‘De Poelberg Vanessentens ’ is er een gloednieuwe Tieltse theaterwandeling in de maak. Net als bij de eerste editie in Tielt-centrum in 2019 tekent theaterduo Stefaan De Cloet en Danny Verlinden voor regie en scenario. Dit keer dompelen ze de Tieltenaars in de bevreemdende geschiedenis van de Poelberg. Negen sagen, legendes en volksvertellingen komen aan bod. We lichten er samen met historica Ann Callens enkele uit. “De rode draad? Waarschuwingen uit een tijd waarin het leven een pak moeilijker en gevaarlijker was dan vandaag”

25 juni