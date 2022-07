College herverdeelt tijdelijk bevoegdheden na ongeval cultuurschepen Goemaere

“We volgen de toestand van Jacques op de voet, maar helaas is die nog niet veranderd”, zegt burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). “Omdat we niet weten hoe alles zal evolueren moeten we noodgedwongen maatregelen nemen om de continuïteit in het gemeentelijk beleid te garanderen. Daarom gaan we volgende week donderdag op de gemeenteraad zijn bevoegdheden tijdelijk herschikken. We zullen onder elkaar zijn bevoegdheden voor de komende drie maanden overnemen. Daarna evalueren we opnieuw, maar we hopen uiteraard op beterschap.”